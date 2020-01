RDC : Willy Kitobo dénonce l’implication de quelques autorités dans la fraude minière à Goma

Lors une séance de travail avec les acteurs du secteur minier de la province du Nord-Kivu le mardi 28 janvier 2020 à Goma, le ministre des Mines, Willy Kitobo a dénoncé la fraude minière à grande échelle observée en RDC et qui serait facilitée par certaines autorités locales.

Le patron des Mines a profité de cette occasion pour interpeller les acteurs intervenants dans le secteur minier et principalement les autorités provinciales tant civiles que militaires sur cette question de la fraude minière dans l’Est du pays.

Willy Kitobo a émis le vœu de voir les minerais extraits des différents sites miniers de la RDC en général et en particulier du Nord-Kivu, contribuer au développement du milieu dans lequel ils sont extraits.

« La fraude minière bat record en RDC, et je crois que certaines autorités sont impliquées. Je ne cite personne, je dis juste autorités. On ne peut rien se cacher, même ici au Nord-Kvu, il y a une grande fraude minière surtout aux frontières. Et avec le budget de 11 milliards USD, le secteur minier doit mobiliser au moins 30%. Alors, j’appelle tous les acteurs intervenants dans ce secteur à nous aider à faire en sorte que tout se passe officiellement », a déclaré Willy Kitobo ministre des mines.