RDC : voici les 9 raisons de la marche du Front commun pour le Congo (FCC) 34

Les tensions se succèdent entre le Front Commun pour le Congo (FCC) et Cap pour le changement (CACH).

Après la marche de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), c’est autour du Front Commun pour le Congo (FCC) avec le PPRD en première ligne de la mobilisation en appelant à une marche ce jeudi 23 juillet 2020 à Kinshasa et sur l’ensemble du territoire national.

Ci-dessous les 9 raisons qui poussent le FCC à descendre dans la rue:

Réclamer la cohésion nationale ; Réclamer le respect de la constitution ; Exprimer sa solidarité à la population ; Dénoncer la présence des troupes étrangères en RDC ; Dénoncer l’insécurité persistante à l’Est du pays ; Dénoncer le recul des valeurs démocratiques ; Dénoncer la dépréciation du franc congolais par rapport au dollar américain ; Dénoncer la hausse des produits de première nécessité ; Dénoncer la gestion inefficace de la pandémie de la covid-19.

Les revendications du FCC, coalition au pouvoir ayant la majorité des ministères (65%) provoquent les sarcasmes de certains députés de l’opposition dont Christian Mwando.

L’élu du Tanganyika a déclaré sur son Twitter ceci: « Les FCC qui détiennent la majorité parlementaire (70%), et qui pilotent la coalition gouvernementale depuis plus d’un an appellent à une marche contre la mauvaise gestion de la RDC (insécurité, inflation, taux…!). Nous sommes perdus ! ».