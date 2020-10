RDC-Vodacom Ligue 1 : Dauphin noir vs Dcmp pour la relance

Certaines villes de la République, va vibrer ce mercredi 14 octobre, avec son championnat national la Vodacom ligue 1 qui prévoit 5 matchs dans différents stades du pays.

Après sa mauvaise sortie contre le FC blessing de Lualaba lors de son premier match l’as dauphin noir de goma aura l’occasion de se rattraper ce mercredi au stade de l’unité sous le coup de 15h30 contre un Daring Club Motema Pembe qui est en perte de vitesse et en crise des résultats.

Bien que qualifier a la prochaine coupe des confédérations Dcmp ne rassure vraiment pas , Depuis le coup d’envoi de cette 26eme édition de la linafoot les humaculés de Kinshasa ont livrés 2 matchs sans gagné un moindre , les hommes de ngata Isaac ont déjà perdu un match contre Maniema Union 0-1 et avaient fait un match nul de 1-1 contre l’ac rangers lors de l’entame , face a l’as dauphin ils auront les mêmes envies comme les gomatraciens ,gagner pour se relancer.

Maniema Union toujours poursuit sa conquête dans la capitale

Deuxième au classement provisoire, l’as Maniema Union de kindu s’en sort plutôt bien dans la capitale congolaise , après ses 3 sorties loin de sa base l’équipe de kindu a rendez vous ce mercredi a 15h30 (heure kinoise) face au racing club de Kinshasa au stade des Martyrs .

Les kambelembeles comptent 5 points après 3 sorties pour une victoire .

Avant que Maniema Union croise JSK soit a 13h30 (heure de la capitale ),le stade des martyrs sera d’abbord l’hôte du duel entre deux clubs kinois a savoir l’as v.club contre la jeunesse sportive de Kinshasa JSK .

Un deuxième rendez-vous pour florent ibenge et ses hommes après leurs premiers matchs gagnés face au racing club de Kinshasa 1-0 tandis que la JSK sera a sa 3eme sortie après deux matchs Sans succès ,une occasion pour eux de se relancer face à une équipe moscovites en grande forme.

Sanga balende vs Don Bosco pour le premier rendez vous

Si toutes les équipes ont déjà livrées au moins un match c’est pas le cas pour les sangs et or du sm sanga balende de Mbuyi ou encore les salésiens du CS Don Bosco de Lubumbashi.

Ces deux formations vont s’affronter ce mercredi sous le coup de 13h30 au stade du TP Mazembe et auront donc l’occasion de lancer leurs saisons.

Enfin a 15h30 dans les mêmes installations du stade Mazembe de kamalondo le TP englebert Mazembe va recevoir son homologue lushois du FC Lubumbashi sport .

Après avoir loupés leur entame face au Promu du FC blessing les corbeaux vont tenter de relever la tête des eaux face a Lubumbashi sport qui sera également en quête des points .

Coup d’oeil sur le classement provisoire

Après plusieurs matchs joués dont certains ont étés avancés le FC renaissance du Congo de Kinshasa trône en tête avec 7 points pour 3 matchs.

L’as Maniema Union de kindu pointe a la deuxième position avec 5 points pour 3 matchs livrés également.

Le FC blessing de lualaba est 3eme après 4 points pour 2 matchs joués.

L’as v.club et lupopo suivent avec 3 points chacun pour un matchs joués mais les dauphins noir de Kinshasa sont donc 4eme pour un meilleur goal average (+2) que les scheminots (+1)

Le TP Mazembe de Lubumbashi , l’as Simba de Kolwezi ,la jeunesse sportive de Kinshasa, le Daring club motema Pembe de Kinshasa ,la jeunesse groupe bazano de Lubumbashi et le racing club de Kinshasa comptent tous 1 point tandis que l’as dauphin noir de goma , l’ac Rangers de Kinshasa , le CS Don Bosco et le sm sanga balende n’ont rien enregistré comme point et comptent donc 0 point dans leurs gibecières respectives.

Source: Vision de Midi