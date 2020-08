Emmanuel Shadary accusé d’être la tête pensante et élément moteur des massacres commis contre les populations civiles à Nganza, ville de Kananga au Kasaï Central.

L’ancien vice-premier ministre et ministre de l’Intérieur sous le régime de Joseph Kabila, Emmanuel Ramazani Shadary dénonce le mensonge et affirme qu’il s’agit là d’une machination de mauvais goût, d’un coup monté de toutes pièces par ses détracteurs dans le seul but de le vilipender.

« Je ne connais rien de tout cela. C’est une machination boutiquée de Kinshasa par des gens mieux connus, qui ont peur de moi », a réagi Ramazani Shadary lors d’un entretien accordé nos confrères d’Ouraganfm.cd.

« Vous, vous savez bien ce qui s’était passé. Mon nom est allé faire quoi dans ce sale dossier », s’est-il interrogé, ajoutant que « ceux qui ont monté cette histoire savent ce qu’ils font. Ils feront plus ce que ça car selon eux, avant d’attaquer Kabila ils doivent commencer par Shadary, ils le savent ».

Le numero 2 de la formation politique de Joseph Kabila PPRD, reste serein. Il a, assure qu’il ne se reproche de rien. Un Shadary détendu, moins violent et très sûr de lui. Apparemment, il semble minimiser la menace.