RDC-violence à Kwamouth : les transporteurs redoutent la RN17

Le conflit opposants les membres des communautés Teke et Yaka a déjà fait plus de 30 morts depuis juillet dernier. Ces affrontements ne sont pas sans conséquences dans le quotidien des populations. Les agences de transport ont immobilisé leurs véhicules depuis l’annonce mercredi 31 août, par les autorités provinciales, de la mesure de suspension de trafic sur la RN17 dans son tronçon entre Kinshasa et Bandundu.

Un responsable de l’agence Classic Coach interrogé a dit qu’ils « ont l’obligation de protéger leurs clients et les membres de l’équipage ». « Aucune personne ne veut prendre le risque face à ces attaques sur la RN17 », a-t-il ajouté.