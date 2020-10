Le conseiller du chef de l’État Vidye Tshimanga, n’aura tenu qu’une année et trois mois à la tête de la coordination du Daring club Motema Pembe de Kinshasa (DCMP).

Le désormais ancien président du DCMP Vidye Tshimanga, a officiellement démissionné de son poste du président de coordination de cette formation. Il a présenté depuis le 12 octobre dernier sa lettre de démission auprès du président du conseil d’administration du club.

« Nous comprenons la charge de vos obligations tant privées que publiques, et recevons votre lettre de démission avec beaucoup d’amertume », a répondu le conseil d’administration du club dans sa lettre du 20 octobre dernier.

Et de poursuivre : « En votre qualité d’administrateur du DCMP/K, nous vous demandons de bien vouloir assumer les affaires courantes et la gestion du club, jusqu’à ce qu’un nouveau candidat répondant aux critères de sérieux, de stabilité financière, d’engagement, d’amour sincère et de maitrise du DCMP/K se présente afin de vous remplacer valablement ».

Pour rappel, Vidiye Tshimanga avait été élu à la tête de la coordination du DCMP le 6 juillet 2019. C’était à l’issue d’une assemblée générale extraordinaire et élective. Il avait remplacé, à ce poste, Hassan Abdallah, qui présentait sa démission deux jours plus tôt soit le 4 juillet 2019.