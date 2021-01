Pour Vidiye Tshimanga proche du président Félix Tshisekedi, il y a nécessité de réduire les dépenses à tous les niveaux y compris à la Présidence de la République.

L’autorité morale de la formation politique Dynamique Congo Uni, a estimé dimanche 24 janvier dernier, que le cabinet du Président de la république est « pléthorique » et qu’il faille réduire le nombre de son personnel.

« Au niveau du cabinet du Chef de l’État, le Président a voulu dès le début avoir assez de personnes autour de lui pour pouvoir avoir des avis et considérations en quantité pour atteindre certains objectifs parce qu’il se disait, nous devons embrasser tous les problèmes de la République démocratique du Congo et nous avons besoin de maximum des cadres et des compétences autour de nous pour pouvoir y arriver. En faisant ça, le cabinet a été un cabinet pléthorique où il y avait nombre de collaborateurs pour le Chef de l’État et parfois le nombre n’est pas spécialement la qualité bien que je considère que dans la plupart des cas 80% il y a de la qualité dans le cabinet du Chef de l’État », a expliqué Vidiye Tshimanga lors d’un point de presse dimanche 24 à Kinshasa.

A en croire Vidiye Tshimanga, le président de la République compte réduire le nombre des agents de son cabinet. « Sachez-le, le Chef de l’État l’a dit tout même, son cabinet va être touché, il va réduire le nombre de personnes dans ce cabinet et c’est tout en son honneur, il faut qu’on réduise les dépenses à tous les niveaux que ça soit au niveau de la Présidence de la République, au niveau du gouvernement à tous les niveaux des administrations, il faut le faire », a-t-il dit.

Rappelons tout de même que, depuis deux ans, les dépenses au niveau de la Présidence de la République sont jugées exorbitantes en raison notamment de l’effectif élevé du personnel.