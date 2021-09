Une plénière à huis clos convoquée ce jeudi 23 septembre au sénat, pour évaluer l’état de siège en Ituri et au Nord-Kivu. Le débat général à huis clos avec quelques membres du gouvernement central.

Le Président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a lors de la plénière en rapport avec la huitième prorogation de l’état de siège, informé ses collègues sénateurs que, le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a accédé à la demande du bureau de la chambre haute du parlement, quant à l’évaluation de cette mesure d’exception en vigueur depuis le 06 mai dernier.

Pour ce faire, quatre ministres et leurs collaborateurs feront partie des travaux. « J’ai reçu la réponse du Premier ministre, qui a désigné le VPM, ministre de l’Intérieur, la ministre d’État, ministre de la justice et le ministre de la Défense nationale. Le VPM, ministre de l’Intérieur viendra avec les deux gouverneurs militaires. Le ministre de la défense nationale se fera accompagner du chef d’État-Major général des FARDC et de tout autre collaborateur qu’il jugera utile et indispensable mais également le ministre des finances », a annoncé Bahati Lukwebo.

Il faut signaler que, cette évaluation de l’état de siège au Sénat, intervient après celle de l’Assemblée nationale dont les conclusions ne sont toujours pas rendues disponibles alors que la commission défense et sécurité affirme avoir déjà déposé son rapport des auditions.