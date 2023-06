RDC : une équipe pour faciliter le départ de la MONUSCO

Dans la province d’Ituri, une équipe a été mise en place et validée mercredi 14 juin, pour faciliter le départ de la Monusco.

Un atelier a été organisé mercredi 13 juin 2023, à Bunia par le gouvernement provincial sous la facilitation de la Mission onusienne. Le but de l’atelier était de constituer une équipe qui devra réfléchir sur la mise en place des cinq jalons sur les dix-huit adoptés par le gouvernement et la MONUSCO, en vue de faciliter le départ responsable de la Mission Onusienne de la RDC et de l’Ituri en particulier.

« C’est une étape très importante qui marque le début du processus de départ graduel et responsable de la MONUSCO en RDC que l’Ituri vient de franchir », a déclaré le chef de bureau de la MONUSCO en Ituri, Marck Karna Soro.

Dans cette province la mission onusienne a perdu une vingtaine de ses soldats depuis le déploiement de ses troupes a révélé Marck Karna Soro.

Plusieurs personnalités ont pris part à cette rencontre dont le commandant de la 32e région militaire, les membres du conseil provincial de sécurité ainsi que les agents du système de Nations Unies.

Le vice-gouverneur de l’Ituri, le général Raus Tchalwe invite toutes les parties prenantes qui accompagnent ce processus à un travail assidu pour permettre la consolidation de la paix et du développement durable.