RDC : une campagne de dépistage du col de l’utérus vise plus de 300 femmes

Lancée mercredi 14 juin, à Bukavu, la campagne de dépistage gratuit du cancer du col de l’utérus est une initiative de l’association SOS Sida.

Plus de 300 femmes âgées de 25 à 55 ans sont attendues pour se faire dépister du cancer du col de l’utérus. C’est à la faveur d’une campagne de dépistage gratuite organisée par l’association SOS Sida. Lancée le 14 juin dernier, elle s’inscrit dans le cadre du projet « Agir pour la santé des jeunes et des personnes vivant avec le VIH » de ladite association.

Les zones concernées par la campagne sont les zones de santé d’Ibanda, Katana et Uvira.

« Nous voulons par cette campagne, toucher le plus de femmes sur le dépistage qui est gratuit et donc assurer la prise en charge pour diminuer la mortalité liée au cancer de l’utérus chez les femmes. Toutes les femmes qui ont déjà eu au moins un rapport sexuel sont exposées, et il y a aussi le nombre élevé de grossesses », précise sur radio okapi Dr Robert Nyamugaragaza Bugini Nikita, médecin coordonnateur provincial du programme national de la santé de la reproduction rassure de son accompagnement à ce projet.

« Le cancer du col étant un problème de santé publique, au niveau national, jusque-là il n’y avait aucune norme et stratégie de prévention et prise en charge de cette pathologie. Donc, ce projet sera un projet pilote et nous allons nous approprier les résultats pour partager cette expérience », a-t-elle renchéri sur le même canal.