RDC : une attaque des ADF fait un mort et des disparus

Les ADF et leurs supplétifs Maï-Maï ont intensifié des attaques contre la population dans plusieurs agglomérations du territoire de Mambasa.

Un mort, douze portés disparus et trois maisons incendiées. C’est le bilan de l’incursion mercredi 07 juin, des rebelles des ADF et des Maï-Maï dans le village de Lomalisa. Selon les sources locales de sécurité, ces hommes armés ont renforcé leur position dans les chefferies de Babila Bakwanza et Bakaeku où ils se livrent à des attaques contre les civils.

Il faut noter que depuis le mois de mai dernier, les es ADF et les Maï-Maï ont intensifié des attaques contre la population dans plusieurs agglomérations du territoire de Mambasa. Face à ce regain des violences, la coordonnatrice de la société civile force vive de Mambasa, Marie-Noëlle Anotane demande aux autorités « de renforcer les positions des militaires pour poursuivre l’ennemi ».

L’administrateur du territoire de Mambasa demande à la population de collaborer avec les services de sécurité pour dénicher « les fauteurs des troubles ».