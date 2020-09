C’est le Président de la République Félix Tshisekedi, qui a informé les membres du Conseil des Ministres de la tenue de ce mini-sommet qui se tiendra à Goma entre lui-même et les Chefs d’État ougandais, rwandais, burundais et angolais.

Discuter de la paix et de la sécurité dans la région, les relations diplomatiques et politiques entre ces Etats ; la relance des activités économiques dans le contexte actuel de lutte contre la Covid-19, tel est l’objectif d’un mini-sommet entre 5 chefs d’état qui sera organisé à Goma dans le prochain jour.

C’est le chef de l’Etat Félix Tshisekedi, qui a informé les membres du Conseil des Ministres de la tenue de ce mini-sommet qui se tiendra à Goma entre lui-même et les Chefs d’État ougandais, rwandais, burundais et angolais. Il se penchera sur des questions de la Paix et la sécurité dans la région ;

Au regard des thèmes qui y seront développés, le Conseil des Ministres, à l’initiative du Président de la République, a chargé notamment les Ministres ayant l’Intérieur, les Affaires Étrangères, la Coopération Internationale, la Défense et le Commerce extérieur dans leurs attributions de mettre ensemble les éléments devant constituer le dossier sur la position de la République Démocratique du Congo par rapport à ses voisins.