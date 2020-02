RDC : un incendie a ravagé plus de 700 maisons à Dikuma Bas- Uele

Plus de 700 maison ravagées par un feu de brousse mardi 11 février, le village Dikuma dans la province du Bas-Uele. le bilan des dégâts fait état de plus de 724 maisons réduites en cendre.

D’après un habitant de la région qui a été contacté par le journal de kinshasa.com, tout est parti d’un feu de brousse d’origine inconnue.

« C’est depuis mardi dernier vers 6h00′ du matin que ce feu de brousse dont l’origine reste encore inconnue s’est déclarée et c’est jusqu’à hier dans la soirée que le feu s’est éteint de soi. La population passe nuit à la belle étoile. La situation humanitaire reste très déplorable car plus de 724 ménages restent en détresse et sans assistance », a-t-il révélé.

L’information est confirmée par l’administrateur du territoire d’Ango Joseph Kambili qui s’est rendu sur le lieu de l’incident, appelle à une assistance humanitaire d’urgence aux sinistrés.