Le Président de la République, Félix Tshisekedi, a dépêché mardi à Goma, son Conseiller principal au collège diplomatique, Christian Boshiri Ongala, pour rendre hommage à l’ambassadeur de l’Italie en RDC, Luca Attanasio et son aide de camp Vittorio Lacovacci, tués lundi dans une embuscade dans la localité de Kibumba, à quelques kilomètres de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu.

Le Conseiller principal du Chef de l’Etat, en compagnie du gouverneur du Nord-Kivu, Carly Nzanzu Kasivita, s’est recueilli devant les deux cercueils couverts du drapeau italien, exposés sous une tente au terminal militaire de la MONUSCO à l’aéroport international de Goma.

L’envoyé spécial du Président Tshisekedi et le gouverneur de province ont ensuite déposé leurs gerbes de fleurs avant d’échanger quelques mots avec les délégués du gouvernement italien, venus pour assurer le rapatriement des corps de leurs compatriotes.

La délégation italienne est arrivée le même jour à Goma, en provenance de Rome via Kinshasa, à bord d’un gros porteur de l’armée de l’air italienne, pour s’enquérir de circonstances de la mort de l’ambassadeur Luca Attanasio et son garde du corps Vittorio Lacovacci, et assurer le rapatriement de leurs dépouilles.

Elle est composée de trois experts, de deux médecins légistes et d’une dizaine d’officiers militaires.