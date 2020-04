RDC- Tueries de Songololo : « la justice doit prendre Ne Muanda Nsemi en charge » (André Lite)

Tueries de Songololo dans la province du Kongo-Central, « la justice doit s’occuper de Ne Muanda Nsemi pour ces morts de trop », a réagi le ministre congolais des Droits humains, André Lite.

« Nous sommes dans une République et nous sommes appelés à observer la loi dans tous les sens. Aujourd’hui, nous nous retrouvons en face d’un monsieur qui ne veut pas entendre raison. La justice doit prendre Ne Muanda Nsemi en charge. Nous parlons des morts de trop dont nous n’avons plus besoin. Et si la justice arrivait à le prendre en charge, on aura aidé le pays », a indiqué André Lite.

Le ministre des droits humains affirme en même temps que le gouvernement s’est adressé de manière formelle à l’auditeur supérieur des FARDC se trouvant à Matadi pour amorcer des enquêtes sur ce drame commises par les adeptes de Ne Muanda Nsemi.

« Je suis peiné de constater qu’il y a encore des congolais qui sont morts. C’est inacceptable. Conformément aux règles de l’art, le gouvernement s’est adressé de façon formelle à l’auditeur supérieur des FARDC se trouvant à Matadi pour que les enquêtes soient diligentées et que sans délai nous puissions savoir ce qui s’est réellement passé » dit André Lite ministre congolais des droits humains.