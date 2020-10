L’honorable Ève Bazaïba, secrétaire générale du Mouvement de Libération du Congo (MLC), a, au cours d’une interview accordée à la presse, au sujet de la crise politique entre la coalition au pouvoir indiqué que, le FCC et le CACH détournent l’attention de la population sur les questions d’intérêt général dont le dossier Minembwe.

« Le FCC et le CACH nous entraînent dans une sorte des crises entretenues pour détourner l’attention de la population sur des questions d’intérêt général. Il y a quelques heures, tout le Congo était focus sur la question de Minembwe, que ce soit à l’intérieur et à l’extérieur du pays. On sent la division interne au sein du pays alors qu’il y a 48 heures, tout le monde disait : les congolais sont capables de conjuguer de la même manière sur les questions d’intérêt national », a-t-elle déclaré.

Selon Bazaibe, tous ces conflits autour de la nomination des juges de la cour constitutionnelle, émanent non pas des membres de la coalition FCC-CACH mais directement de leurs autorités morales, le président Félix Tshisekedi et Joseph Kabila qui entretiennent cette crise en vue de se positionner notamment pour contrôler l’appareil judiciaire.

« Ils nous emballent dans une affaire d’un conflit d’intérêts, de positionnement et de contrôle notamment d’appareil judiciaire de l’État (…) Leur coalition, nous savions que c’était prévisible tous ces genres de comportement parce que cette coalition est porteuse des germes de conflit et de blocage. Nous les savions parce que c’est une coalition de deux individus : Kabila et Félix Tshisekedi. Ce n’est même pas pour l’intérêt des membres de l’UDPS ni pour l’intérêt des membres du FCC », a-t-elle précisé.

Par ailleurs, elle a ajouté que le MLC n’a pas fait des déclarations dans le sens d’inviter ces élus à participer à la prestation de serment des juges nommés à la Cour constitutionnelle.

A en croire l’honorable Ève Bazaïba secrétaire général du MLC de Jean-Pierre Bemba, tous les députés du MLC qui ont annoncé leur participation à cette cérémonie l’ont fait clairement parce qu’ils ont certaines affinités avec les personnes nommées.