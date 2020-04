RDC : trois différents comptes ouverts pour le fonds de Solidarité contre le Covid-19

Sur la très haute instruction du chef de l’Etat, la Banque Centrale du Congo a ouvert des comptes bancaires en euros, dollars et francs Congolais. Dans ces comptes, seront logées toutes les contributions financières destinées au Fonds National de Solidarité contre le Covid-19.

Les banques et institutions de microfinance sélectionnées sont : Rawbank, Sofibanque, FBN Bank, TMB, Solidaire Banque, Finca, Equity Bank, Ecobank, Citygroup, BCDC, BGFibank, UBA, Access Bank, Advans Bank, Afriland first Bank, et Bank of Africa. Et des numéros de compte seront affichés au siège de la BCC ainsi qu’aux valves de Banques précitées.

Selon un communiqué publié par la BCC, des mécanismes ont été mis en place afin d’accompagner l’élan du Gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. Ce qui explique l’engouement de différentes personnalités et entreprises qui s’organisent pour offrir des dons dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.