L’honorable Augustin Matata Ponyo, qui comparait désormais en homme libre, informe dans un tweet ce mardi 20 juillet, avoir été victime d’empoisonnement, selon des résultats préliminaires d’un test.

« A tous les congolais et citoyens du monde. C’est bien dommage pour ce qui nous est arrivé. Les résultats préliminaires du test indiquent que nous avons été empoisonnés. Union de prières et merci pour tout votre soutien » a fait savoir Matata Ponyo via son Twitter.

A tous les congolais et citoyens du monde. C’est bien dommage pour ce qui nous est arrivé. Les résultats préliminaires du test indiquent que nous avons été empoisonné. Union de prières et merci pour tout votre soutien. — Matata Ponyo Mapon (@Mapon_Matata) July 20, 2021

Pour rappel, Augustin Matata Ponyo dont les immunités ont été levées au Sénat a été livré à la justice après l’affaire Bukanga-Lonzo pour détournement des deniers publics dans le dossier d’indemnisation des victimes des biens zaïrianisés.

Il avait été donc placé en résidence surveillée le 13 juillet sur instruction du procureur général près la Cour constitutionnelle, avant d’être libéré le lendemain ”pour insuffisance des preuves”.