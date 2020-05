RDC : Sylvestre Ilunga annonce la mise en place des laboratoires Covid-19 dans les provinces touchées

Le chef du gouvernement Sylvestre Ilunga, était devant les sénateurs mardi 26 mai 2020, c’était pour répondre aux préoccupations des élus des élus soulevées à la suite de la question orale avec débat lui adressée par le sénateur Jean Bakomito sur la gestion de la Covid-19 par son équipe.

Dans son intervention devant les honorables sénateurs, le premier ministre Ilunga Ilunkamba a annoncé « qu’à Kinshasa, il est prévu un laboratoire Covid-19 aux Cliniques universitaires, à la Clinique Ngaliema, au Centre hospitalier de Monkole, à l’hôpital de l’Amitié Sino-Congolaise de N’djili et dans certains hôpitaux privés de la Ville. Dans les provinces, la priorité est donnée au Kongo-Central, au Haut-Katanga, au Nord et au Sud Kivu, au Kwilu et en Ituri ».

S’agissant de la question liée aux congolais rapatriés de l’étranger, particulièrement ceux qui sont revenus de l’Europe via le vol Air France, le chef du gouvernement précise que son gouvernement « a mis en place désormais un mécanisme de suivi et d’isolement volontaire à domicile, sous le contrôle des équipes de riposte du Secrétariat technique ».