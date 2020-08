RDC : Sylvain Ngabu Chumbu désigne Secrétaire Général ai du Parti Lumumbiste Unifié (Palu)

Réunis du 11 au 15 août, les membres du bureau politique ont finalement confirmé leur décision du 11 août dernier ayant désigné Sylvain Ngabu Chumbu au poste de Secrétaire général ai du parti Lumumbiste Unifié (Palu).

Le bureau politique du Parti Lumumbiste Unifié (Palu); vient de mettre fin au malentendu lié à l’organisation du parti après le décès du Secrétaire Général ai, et Secrétaire permanent, porte-parole, Lugi Gizenga.

Ils ont aussi désigné Lambert Matuku Memas et Aurélie Batumike aux postes des Secrétaires Généraux adjoints. Dans un communiqué annonçant ces résolutions, le bureau politique du Palu a précisé que la question de la désignation du Secrétaire permanent et porte-parole ai du parti sera examinée plus tard. « Les attributions du Secrétaire général a.i et des deux Secrétaires généraux adjoints seront déterminées par le bureau politique à sa prochaine réunion de la semaine du 17 au 23 août 2020 », indique la quatrième résolution.

La désignation de Sylvain Ngabu est une véritable douche froide pour le Vice-premier ministre en charge de l’intérieur, sécurité et affaires coutumières, Gilbert Kankonde.

En effet, alors que le bureau politique du parti avait désigné, depuis le 21 juin dernier Sylvain Ngabu comme secrétaire général ai, Godefroid Mayobo a entrepris une démarche parallèle auprès du VPM de l’intérieur.

Répondant à une correspondance qu’il lui a adressée pour le tenir informé de sa prétendue désignation comme SG ai du parti, ce dernier a entériné sa désignation, ce qui a mis beaucoup de cadres et militants du Palu dans tous leurs états. Se voulant légalistes, ils ont protesté, jugeant l’acte de Gilbert Kankonde de nul effet étant selon eux, le résultant d’une procédure biaisée.