RDC-suspension de Tshimanga: « Je suis toujours conseiller spécial du Chef de l’Etat » (Vidiye)

« Je suis toujours conseiller spécial du Chef de l’Etat en charge des questions stratégiques. Nous n’avons absolument aucun problème (avec le chef de l’état) », affirme Vidiye Tshimanga, démentant ainsi l’annonce de sa révocation.

Alors qu’il est aussi fait état d’une brouille entre lui et le président Tshisekedi, Vidiye Tshimanga rappelle que « mon chef compte sur moi et je compte sur lui. On s’est battu avec lui pour ce pays. Cela fait une année que nous sommes au pouvoir et nous nous battons pour reconstruire ce pays ».

Vidier s’interroge: « pourquoi on ne s’entendrait pas? Pour quel intérêt ? ». Le conseil spécial du Chef de l’Etat dit même n’être « pas au courant de tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux » sur sa révocation à la présidence de la République.

S’agissant des Prérogatives Vidier indique qu’avec François Mwamba, « nous n’avons pas les mêmes prérogatives. Moi, je ne vois que le Chef de l’Etat pour lui donner considérations et avis. Par contre François Mwamba est chargé de faire le suivi de toutes les décisions que nous avons prises au cabinet du Chef de l’Etat au niveau du gouvernement pour que cela s’applique ». Il souligne qu’il n’y a aucun conflit d’intérêt. Il n’y a pas chevauchement ».

Rappelons tout de même que, la rumeur de la suspension du conseiller spécial du président de la république a vu le jour en parallèle des ennuis judiciaires du directeur de cabinet du Chef de l’Etat,