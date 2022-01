La proposition du ministre de la communication et médias et porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya sur la création d’un ordre national de journalistes après les états généraux de la presse, est mal perçue par Stéphane Kitutu.

Stéphane Kitutu Oleantwa, journaliste, ancien patron de la RTNC, n’a pas caché son opposition au projet du ministre. « Nous sommes journalistes, il faut que le cursus de formation d’accès à la profession soit le même pour tous. c’est ainsi que les médecins ont un même cursus, les architectes ont un même cursus, les psychologues… pour les journalistes, on peut avoir fait des études d’économie, c’est mon cas, je suis allé faire une formation professionnelle à l’INA en France, contrairement à un jeune licencié qui a fait les sciences de l’information et de la communication, moi suis licencié en Économie Sciences commerciales et Consulaires, nous n’avons pas le même cursus universitaire. Nous allons nous retrouver sur l’ordre de journalistes sur quelle base; sur base des informations professionnelles ? Non, ce n’est pas le cas puisque la formation professionnelle est diverse, alors que la formation universitaire a un même cursus unique », a défendu ce congretiste présent aux assises des états généraux de la presse.

Le souhait de plusieurs journalistes professionnels est de voir l’état congolais mettre de l’ordre dans ce secteur où pullulent des moutons noirs, entendus comme ceux ayant parachuté dans le métier sans base solide mais très célèbres.

Le ministre, lui-même étant journaliste de formation devra jouer la partition du fait que ce ministère a été longtemps géré par d’autres ayant un profil différent ; car, c’est maintenant où rien !