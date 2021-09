Jean-Marc Kabund, président ad intérim de Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), a réitéré la ferme volonté de son parti de conserver le pouvoir le plus longtemps possible.

« Si vous croyez que nous, UDPS, allons laisser ce pouvoir, détrompez-vous ». C’est en ce terme que le patron du parti de Limete a indiqué. C’était le jeudi 9 septembre 2021, lors d’une rencontre avec les femmes membres du parti présidentiel au siège du parti.

Selon l’honorable Jean-Marc Kabund A Kabund, son parti va conserver le pouvoir qu’il a acquis en 2019 au terme des élections de 2018 de manière démocratique.

« Depuis notre lutte dans l’opposition, c’est en 2023 que vous verrez de quoi sommes-nous capables, tout en sachant que nous n’avons pas l’intention de laisser le pouvoir, et de poursuivre « nous allons le conserver d’une manière démocratique tout en respectant les textes et la hiérarchie. Nous irons aux élections, nous allons nous déployer et nous allons gagner », a conclu le député Kabund premier vice-président de l’Assemblée nationale avant d’appeler les femmes de l’UDPS à travailler pour la réélection de Félix Tshisekedi en 2023.