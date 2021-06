Augustin Kabuya, secrétaire général de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), en réaction à la volonté de certains adhérents qui souhaitent voir la vision du Chef de l’État de l’Union-sacrée se muer en plateforme politique a déclaré sur top Congo que la charte de l’Union Sacrée n’est pas une priorité pour le pays.

Pour Augustin Kabuya, « la principale préoccupation du président de la République Félix Tshisekedi, aujourd’hui, est l’amélioration du quotidien du Congolais ». dit-t-il.

Et d’ajoute : « ne pensez que pour faire quelque chose, il faut que l’Union sacrée soit structurée. Depuis le Maréchal Mobutu jusqu’à Joseph Kabila, à chaque fois que les membres de l’UDPS étaient débauchés, ça n’était pas parce qu’il y avait un déficit de textes l’organisant », fait-il remarquer.

« Si l’initiateur de l’Union sacrée le président Tshisekedi estime qu’il faut une charte, je vais me plier à cette décision » a dit le secrétaire général de l’UDPS. A en croire le tout puissant Kabuya, il n y a pas d’urgence pour la structuration de l’Union-Sacrée de la nation.

Pour rappel, l’Union-Sacrée de la nation a été mise en place après la fin de l’accord FCC-CACH, et cette nouvelle majorité du président de la République regroupant en son sein élus et personnalités pour la plupart venus du FCC et de Lamuka.