« Si j’étais assis sur le fauteuil de président, cette guerre aurait pris fin », a déclaré le président du parti politique Engagement pour la Citoyenneté et le Développement (ECiDé) tout en rassurant la population boyomaise qu’il va bientôt récupérer le pouvoir afin de rendre la RDC, une nation plus forte.

« Nous allons récupérer ce fauteuil et ça ne sera pas pour voler, pas non plus pour s’enrichir, mais pour que le Congo soit plus fort comme vous-mêmes le dites souvent RDC Eloko ya makasi », a-t-il poursuivi.

Pour Fayulu Madidi, le président Rwandais, Paul Kagame, joue avec la RDC parce qu’elle n’a pas d’autorités légitimes. »Kagame se joue de nous comme de petits enfants parce que la RDC n’a pas d’autorités légitimes », a-t-il regretté.

Pour rappel, Martin Fayulu séjourne à Kisangani depuis samedi 09 juillet 2022, dans le cadre du congrès ordinaire de son parti politique ”Ecidé” prévu du 11 au 14 juillet duquel son parti attend plusieurs résolutions.