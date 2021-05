Le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a manifesté sa solidarité et sa compassion aux populations de la province du Nord-Kivu en général et celle de la ville de Goma en particulier, à la suite de l’éruption volcanique de Nyiragongo, survenue samedi 22 mai 2021, à travers un communiqué officiel rendu public lundi 24 mai dernier.

«C’est avec consternation que j’ai appris la nouvelle de la catastrophe naturelle à la suite de l’éruption volcanique de Nyiragongo survenue le samedi 22 mai 2021 dans la soirée au Nord-Kivu. A cet effet, Je voudrais vous rassurer de tout mon soutien pendant ces heures tristes et tragiques que vous impose la nature, alors que la province est déjà martyrisée par plusieurs maux qui ne peuvent laisser personne indifférente», a déclaré le président de la chambre haute du parlement.

Face à cette catastrophe qui a causé des pertes en vies humaines et des dégâts matériels Modeste Bahati édifie les Nord-Kivutiens à ne pas se laisser emporter par un sentiment de découragement et encore moins de désespoir. Il les invite cependant à demeurer prudents. «Je vous exhorte donc à garder l’espoir et vous invite à faire preuve de prudence, de solidarité et de courage face à cette tragédie. Soyez rassurés que les efforts de la nation toute entière seront mis à contribution pour que la paix revienne», a-t-il renchéri.

Notons que selon des sources humanitaires, entre 900 et 2.500 habitations ont été détruites par les coulées de lave lors de l’éruption du volcan Nyiragongo et qu’à l’heure actuelle, le bilan fait état de 32 morts.