Le dépôt des candidatures pour l’élection au poste de premier vice-président du Sénat s’est clôturé le lundi 7 juin conformément au calendrier. Ce mardi, le bureau va procéder à l’examen des candidatures et l’affichage de la liste.

À cet effet, le bureau a enregistré deux candidatures pour succéder à Samy Badibanga qui avait démissionné de ce poste il y a près de trois mois. Il s’agit des sénateurs Georges Éric Makangu Kabongo et Eddy Mundela Kanku, tous membres de l’Union sacrée. Le premier s’est présenté comme indépendant. Il se dit prêt à accompagner la vision du chef de l’État. Le second, sa candidature est portée par l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), parti présidentiel. Le secrétaire général du parti a même accompagné le candidat lors du dépôt de son dossier.

Après cette étape, mercredi 9 juin examen des recours et affichage de la liste définitive. La campagne électorale interviendra le jeudi 10 juin soit deux jours avant l’élection et l’installation de celui qui va succéder à Samy Badibanga.