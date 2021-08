Le Député National et Président de la commission Politique Administrative et Juridique de l’Assemblée Nationale, André Mbata, indique qu’il y a aucun argument rationnel contre la mise en place de la commission nationale Électorale Indépendante CENI. « Sauf surenchère ou manipulation politiciennes ».

A en croire le député Mbata cadre de L’Union pour la démocratie et le progrès social l’UDPS), la loi organique avait été adoptée presqu’à l’unanimité des membres des deux chambres du Parlement avant d’être certifiée conforme à la Constitution par la Cour Constitutionnelle et promulguée par le Président de la République Félix Tshisekedi.

Et d’ajoute : à ce jour, s’opposer à son application ou simplement chercher à la retarder constitue un acte de haute trahison contre la République et contre le peuple qui tient aux élections libres et transparentes dans le délai constitutionnel.

Président de la commission Politique Administrative et Juridique de l’Assemblée Nationale, prévient que les auteurs de ce retard en porteront seuls la responsabilité devant Dieu, la Nation et l’Histoire, car Il est déplorable et même scandaleux que des membres de la société civile, y compris certaines confessions religieuses et certains mouvements dits « citoyens » ainsi que certains responsables politiques de la majorité et de l’opposition qui avaient voté la loi sur la CENI après avoir conclu un accord solennel sur le partage des responsabilités au sein de son Bureau recourent aux manœuvres et aux prétextes de tout genre.

Pour ce constitutionnaliste, ces pratiques qui œuvrent activement pour le « glissement » qu’ils prétendent pourtant combattre en plein jour à travers de nombreuses déclarations et autres manifestations publiques, est considéré comme une haute trahison.

Il sied de rappeler que, dans un communiqué signé par le rapporteur de l’assemblée nationale l’honorable Lembi dont une copie est atterrie au journaldekinshasa.com, une séance plénière est convoquée ce jeudi 12 août pour la mise en place de la commission sur la centrale électorale.