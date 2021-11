Les caucus des députés du Kasaï-Oriental, ont porté les problèmes majeurs que rencontrent la population de la province du Kasaï oriental au premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde mardi 23 novembre 2021.

Les élus du Kasaï oriental ont soumis au chef du gouvernement Jena-Michel Sama Lukonde, les différents problèmes de cette province, notamment le manque d’infrastructures de base et le problème d’emplois a fait savoir le Président du caucus, Freddy Tshibangu.

« Le message que nous donnons à la population du Kasaï-oriental est que nous avons exposé toutes nos préoccupations de la province lors de cette rencontre. Nous osons croire que ces préoccupations présentées au Chef du Gouvernement rencontreront quand-même des réponses positives. Nous avons beaucoup plus abordé le problème des infrastructures, le problème d’emplois, de perte d’emplois, le problème de la relance de la Miba. Quand on parle de l’emploi, on voit d’abord le problème de la MIBA, qui préoccupe tout ressortissant du Kasaï-oriental. Le problème de la Bras-Simba qui a été fermée. On a parlé du problème de désenclavement de la province du Kasaï-oriental et le problème d’énergie », a dit en substance l’honorable Freddy Tshibangu Kabula.

Le Chef du Gouvernement a promis de tout mettre en œuvre pour que ces problèmes trouvent des solutions idoines au profit du développement de la province du Kasaï-oriental.