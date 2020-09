Salomon Idi Kalonda principal montor de Moïse Katumbi, a pris les commandes de la plateforme Alliance des Mouvements du Kongo jeudi 3 septembre 2020 à Kinshasa.

Salomon Idi, a été élu par acclamation en remplacement du député Claudel André Lubaya. Il sied de noter que, l’Alliance des Mouvements du Kongo regorge en son sein, plusieurs partis politiques dont PDTS, PND, MPCR, ADURE, PENCO, UDA, RECO. C’est parmi les regroupements les plus importants de l’opposition au sein de l’Assemblée nationale.

C’est en octobre 2019 après quatre ans d’exil et après des longues négociations que, Salomon Idi Kalonda a pu retourner au pays.

Le principal conseiller de l’homme d’affaire congolais Moïse Katumbi, aussi directeur financier du TP Mazembe est à la tête du Parti National pour la Démocratie et le Développement, une formation politique qui compte plus de 40 députés nationaux et provinciaux.