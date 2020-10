La famille politique de l’ancien président de la République, Joseph Kabila Front commun pour le Congo (FCC), est prête à prendre ses responsabilités en cas de rupture de la coalition au pouvoir.

Dans une déclaration faite jeudi 22 octobre dernier, le FCC dit qu’il poursuivra « son combat dans le respect de la Constitution et des lois de la République, seul gage véritable d’un état de droit et qu’il usera de toutes les voies légales pour atteindre ce noble objectif et pour s’opposer à toute initiative visant à déstabiliser les institutions de la République ».

« Ayant librement opté pour la coalition de l’intérêt de la population alors qu’elle aurait pû choisir la cohabitation, le FCC s’est dit prêt à assumer ses responsabilités au regard de la confiance que le peuple souverain a investi en lui octroyant la majorité à l’Assemblée nationale d’une part et des prescrits de la constitution, d’autre part », a indiqué Didas Pembe.

Il sied de signaler que, cette du FCC, intervient quelques heures avant l’adresse à la nation du président Félix Tshisekedi, attendue ce vendredi 23 octobre.

Rappelons tout de même que, la coalition au pouvoir connaît des turbulences depuis la question de remplacement des dirigeants de la Commission électorale nationale indépendante (CENI). La prestation de serment des juges constitutionnels est venue renforcer cette crise.