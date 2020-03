RDC-Riposte-contre covid 19: le gouvernement passe à la recherche des contacts du premier cas confirmé à Kinshasa

Dr Eteni Longondo ministre de la santé, a annoncé ce mardi officiellement qu’un premier cas de la maladie à coronavirus a été détecté en RDC, précisément à Kinshasa.

Le ministre de la santé parle d’est un cas importé, un congolais vivant en France qui est arrivé dans la capitale congolaise le dimanche 8 mars dernier.

Contrairement à la première information donnée par le ministre de la santé Dr Eteni Longondo, le patient est un congolais de 52 ans résidant en France. Il n’est donc pas belge. Il est arrivé le 8 mars à Kinshasa en provenance de France, a dit le même officiel au cours d’un point de presse à 17 heures.

Certaines sources au ministère de la santé ajoutent que ce patient est arrivé dans la capitale congolaise via un régulier de Brussels Airlines.

Il n’a pas été immédiatement pris en charge depuis l’aéroport parce qu’il ne présentait aucun signe de la maladie à coronavirus.

Plus tard, des symptômes comme la fièvre, la toux et le rhume se sont manifestés et au regard de sa provenance, c’est-à-dire la France, il a été conduit à une clinique de la capitale congolaise. Le diagnostic a été confirmé toujours ce mardi dans l’après-midi à l’INRB.

A ce stade, les efforts sont fournis pour retracer et identifier toutes les personnes ayant eu des contacts avec le patient qui a été isolé et qui suit un traitement. Selon le ministre de la santé, son état est stable.

