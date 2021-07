Dans le cadre du processus de retrait progressif de la MONUSCO en RDC, le premier ministre Jean-Michel Sama a présidé lundi 5 juillet à Kinshasa, la réunion du Groupe de travail conjoint Gouvernement-MONUSCO, mis en place pour la concrétisation de ce retrait.

Madame Bintou Keita la Représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU en RDC et Cheffe de la MONUSCO, a salué l’excellence du partenariat entre la Primature et les Nations unies.

« C’est un partenariat extrêmement renforcé entre la Primature et les Nations Unies, y compris la MONUSCO, dans le cadre d’un Groupe de travail conjoint qui a été discuté déjà de longues dates avec le Premier ministre et certains des ministres depuis le 26 avril dernier lorsque le Gouvernement a été mis en place. Nous allons nous organiser pour avoir un forum d’échange, pas juste de partage d’informations, mais des groupes de travail qui sont présentés sur les problématiques qui font partie des priorités de l’action gouvernementale », a fait savoir Mme Bintou Keita.

A en croire la Représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU en RDC, ces groupes lancés le 5 juillet vont suivre les travaux et recevoir les travaux des différents groupes de manière à faire régulièrement l’état des lieux, l’état d’avancement sur la mise en œuvre de l’appui de la MONUSCO et des agences des fonds et programme du système des Nations Unies ainsi que la mise en œuvre de l’action gouvernementale.

Et d’ajoute : « Le deuxième point, c’est que nous avons un produit qui doit être livré au Conseil de sécurité au mois de septembre, à travers le Secrétaire général des Nations Unies. Tout ça, en liaison avec la priorisation de la sécurité à l’Est du pays ».