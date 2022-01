L’éruption du Nyiragongo, pollution des rivières congolaises, décès du cardinal Laurent Monsengo,…sont des évènements qui ont marqué la République Démocratique du Congo en 2021.

Éruption du Nyiragongo : le volcan Nyiragongo était en éruption le 22 mai. Il a fait officiellement 32 morts et des centaines de maisons ont été détruites entraînant le déplacement de dizaines de milliers de personnes.

La fin de la coalition FCC-CACH, les « Warriors » prennent place, pour marquer la fin de la coalition avec le FCC de Joseph Kabila, Félix Tshisekedi a nommé un Sama Lukonde Kyenge comme Premier ministre. Ce gouvernement est censé marquer la rupture non seulement avec l’ancien pouvoir mais aussi redonné à Félix Tshisekedi l’occasion de marquer positivement son mandat.

Le décès de l’influent archevêque émérite de Kinshasa, Laurent Monsengwo Pasinya, voix critique des régimes qui se sont succédé en République démocratique du Congo, est mort à Paris à 81 ans, après avoir longtemps joué un rôle politique de premier plan.

Tshikapa, Kasaï, Fimi et Kwilu, la pollution. L’année a été marquée par la situation des rivières qui était au centre de débat en la RDC. Tshikapa, Kasaï, Fimi et Kwilu touchées par une importante pollution depuis fin juillet occasionnant la mort des poissons et des animaux aquatiques. Cette catastrophe a été provoquée par l’activité d’une mine de diamant dans la province angolaise de Lunda Norte. Depuis, aucune suite n’a été donnée à ce dossier.

Opérations conjointes FARDC-UPDF : les armées congolaise et ougandaise se sont engagées depuis le 30 novembre dans une opération conjointe contre les ADF (Forces démocratiques alliées) dans l’est de la RDC. Critiquée notamment par le Prix Nobel de la Paix Denis Mukwege, cette alliance de circonstance a défrayé la chronique le dernier trimestre de l’année. Les deux armés ont annoncé la destruction de certains « bastions » des rebelles et l’arrestation de 35 d’entre eux en Ituri.

Libération provisoire du président de l’UNC : Vital Kamerhe a bénéficié le 6 décembre de la liberté provisoire. Il avait été condamné en appel à treize ans de prison pour des faits de corruption. La Cour de cassation a finalement été clémente après une dizaine de demandes formulées par l’ancien directeur de cabinet de Félix Tshisekedi.

Reprise du procès Chebeya, c’était l’une de grandes demandes de la société civile à Félix Tshisekedi: la réouverture du procès Chebeya. Tout est allé vite après la rupture entre FCC et CACH. Il y’ a d’abord le retour d’Annie Chebeya, la veuve du défenseur des droits de l’homme le 23 juin à Kinshasa. Le nouveau procès en appel s’est ouvert à Kinshasa le 22 septembre. Entretemps, John Numbi est toujours en cavale. Il est soupçonné d’être le commanditaire de ce double assassinat.