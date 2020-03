RDC : rentrée parlementaire Thambwe Mwamba dénonce les discours incendiaires des politiques

Dans son allocution, le président de la chambre haute Alexis Thambwe Mwamba, est revenu sur les conflits au sein de la classe politique que pilote la coalition au pouvoir FCC-CACH.

La session parlementaire de mars a été ouverte ce lundi 16 mars au Sénat. Le speaker de cette institution Alex Thambwe Mwamba a dénoncé les discours des hommes qui d’après lui, met en mal l’équilibre des institutions encore fragile.

« Puis-je rappeler avec insistance que l’élégance patriotique et la passation pacifique du pouvoir l’année dernière ont engendré un équilibre certain de fonctionnement des institutions mais un équilibre qui reste encore fragile et qui risque de s’effondrer en tout moment. La remise en question de cet équilibre actuel par certains opérateurs politiques retarde sans aucun doute la mise en place d’une politique économique et de développement. Et croyez-en à mon expérience, si ce type de discours allume un feu, il n’y en a pas beaucoup qui auraient de moyen de l’éteindre. Tout dérapage de la situation politique peut donner lieu à un chaos généralisé probablement souhaité par ceux qui veulent détruire l’équilibre national », a déclaré Thambwe Mwamba.

Signalons que Joseph Kabila et Félix Tshisekedi les deux leaders de cette coalition, se sont rencontré jeudi dernier pour apaiser le climat de tension. Les deux personnalités ont reconnu qu’il y avait de malaise au sein de la coalition et se sont décidés de travailler pour sa bonne marche.