RDC : remplaçant de Kabund : maturité et compétence parmi les critères du bureau de l’assemblée nationale

Le directoire de l’Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS), a donné les critères du futur remplaçant de Jean-Marc Kabund au poste de 1er Vice-président de l’assemblée nationale.

Parmi les critères, le Directoire du Parti de Félix Tshisekedi évoque entre autres la « maturité et la compétence ». « Cette identification doit respecter les critères de compétence, de maturité, de sagesse, de loyauté à l’idéal et aux valeurs de l’UDPS », ont écrit

Jacquemin Shabani et Victor Wakwenda, respectivement présidents de la Commission Électorale Permanente (CEP) et de la Convention Démocratique du Parti (CDP) dans un communiqué du vendredi 29 mai 2020.

En outre, Jacquemin Shabani a insisté sur le fait que le poste de 1er vice-président à l‘assemblée nationale était « hautement stratégique » et revenait de droit à l’UDPS.