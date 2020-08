Ce grand rendez-vous très attendue, va réunir les différents responsables des forces politiques, les responsables des confessions religieuses, les organisations de la société civile et les ambassadeurs ainsi que les chefs des missions diplomatiques accrédités en RDC.

Ce forum vise à trouver un consensus entre les principales forces sur les grandes réformes Électorales à mettre en place en vue de recadrer les prochaines élections prévue en 2023.

Pendant 7 jours les participants réunis au centre Interdiocèsain de Kinshasa vont lever les grandes options de la réforme électorale.

Pour cette première journée il est prévu selon le programme, les allocutions de Néhémie Mwilanya ( coordo du FCC), Jean Pierre Bemba (pdt.MLC), Moïse Katumbi ( pdt.Ensemble pour le changement), Aimé Boji ( SG a.i UNC), Jean Marc Kabund ( pdt a.i UDPS), Martin Fayulu ( pdt Ecidé) et Adolphe Muzito( pdt Nouvel Élan).

Et les restes des jours, “les experts électoraux des principaux partis et regroupements politique analyserons des documentations déjà existantes les revendications des parties prenantes sur la réforme de la loi électorale… Les principaux axes des réformes sont identifiés et doivent faire l’objet d’un large consensus.

Il sied de signaler que, ces assises sont initié par le Centre d’Apui Politologue Afrique-Caraïbe (CAPAS) de l’Université de Liège ( Belgique).