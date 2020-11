Selon les observateurs, l’Ingratitude, ce titre qui fait bouger le pays depuis plus d’une semaine, a été récupéré par chaque camps politique de la République Démocratique du Congo, qui en a produit une caricature et en a profité faire passer son message.

Pour le Front Commun pour le Congo (FCC) de l’ancien président de la République, c’est bien Félix Tshisekedi « cet ingrat » à qui Joseph Kabila a donné le pouvoir et une fois assis à la tête du pays, il s’en prend à celui qui l’a propulsé.

Il sied de noter aussi que, de l’autre côté de l’Unions pour la Nation Congolaise (UNC), la formation politique de l’honorable Vital Kamerhe, incarcéré depuis Avril 2020, ce n’est pas mal comme message.

Sans formellement le dire, on peut constater combien ils se représentent l’histoire de leur leader Vital Kamehre et le président Félix Tshisekedki. Et donc pour eux aussi, Félix serait cet ingrat à qui le maître a montré le chemin car seul il n’en pouvait pas. Une fois arrivée, Tshisekedi cherche même la disparition de Kamerhe.

Pour Martin Fayulu et son camp Lamuka, monsieur Tshisekedi ne respecte pas les accords, c’est bien leur hypothèse qui a été confirmée. Félix Tshisekedi, n’a jamais gagné les élections. Il est là grâce à un deal signé par Kabila.

Il faut signaler tout de même que, ce tube“ingratitude” d’Elisabeth dit Tshala Mwana est sorti; alors que la coalition FCC-CACH est en pleine crise.

Pour la formation politique de Félix Tshisekedi et la majorité de l’espace du grand- Kasail, c’est le chef de l’Etat Fasthi qui est visé dans ce morceau. Et c’est bien tout ça la colère de tous les tshisekedistes. Pourtant, du début à la fin, Tshala Mwana n’a fait allusion à aucune personnalité ni citer un nom quelconque.