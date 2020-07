RDC- Procès Vital Kamerhe : l’UNC dénonce le silence de Félix Tshisekedi

La formation politique de Vital Kamerhe, l’Union pour la Nation congolaise (UNC) fédération du Sud-Kivu dénonce le silence du président Félix Tshisekedi dans le dossier de 100 jours.

La fédération du parti de Kamerhe au Sud-Kivu l’a dit au terme d’une marche organisée dans les artères de la ville de Bukavu avec comme point de chute le gouvernorat de province où un mémorandum adressé au Chef de l’État a été Félix Tshisekedi.

« Nous sommes indignés de constater que depuis tout ce temps, le président n’a rien dit au sujet de l’arrestation de Vital Kamerhe », dit le mémorandum lu par le député national Alfred Maisha.

L’UNC Sud-Kivu a également invité le président à s’impliquer pour un procès juste et équitable. « Nous vous adressons ce mémo en tant que garant du respect de la constitution et du bon fonctionnement de toutes les institutions y compris les institutions judiciaires pour que vous puissiez vous impliquer afin que l’honorable Vital Kamerhe, votre directeur de cabinet par ailleurs, puisse bénéficier d’un procès équitable au second degréé, poursuit le mémo.

Qualifiant d’acharnement politique, le procès contre Vital Kamerhe, l’UNC Sud-Kivu n’a pas bien digéré la promotion des juges intervenants dans le dossier Vital Kamerhe.