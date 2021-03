Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Matete a poursuivi lundi 8 mars 2021, l’audience de l’affaire opposant le ministère public et les parties civiles contre le brigadier en chef Gérard Tokis Nkumbo, présumé auteur de l’assassinat de Rossy Mukendi.

A l’ouverture de cette audience, le greffier a lu les feuilles des audiences antérieures après harmonisation entre les parties. Au cours des débats, les parties civiles et accusées ont exigé que les trois nouveaux membres de la composition prêtent serment. Cette démarche est réfutée par le juge président.

A cet effet, l’audience a été suspendue et l’affaire est renvoyée au 15 mars prochain. Pour rappel, l’activiste pro-démocratie Rossy Mukendi Tshimanga a été tué lors d’une marche pacifique organisée par le Comité Laïc de Coordination (CLC) en 2018.

Des plaintes avaient été déposées à l’auditorat Général des FARDC en juin et en septembre 2018, la famille de Feu Rossy Mukendi avait traduit en justice notamment, le chef de la police de Kinshasa Général Sylvano Kasongo, le commissaire supérieur adjoint Pierrot Mwana Mputu, ainsi que le bourgmestre de la commune de Ngaba. Ces derniers ont été accusés pour plusieurs griefs dont l’assassinat de Rossy Mukendi Tshimanga, association des malfaiteurs et recèle des armes et effets du crime.

source: Le Hautpanel