L’audience du procès opposant l’ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo et la Fondation Mapon à Monsieur Alain Makosso Nzondo se déroule ce mercredi 24 février 2021 au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe.

Les avocats conseils de l’ancien Premier Ministre ont soulevé des préalables liés à la saisine du tribunal. Pour Matata Ponyo, le tribunal ne peut pas se déclarer saisi au motif que ce serviteur a juste donné le prénom et s’est réservé de signer. La partie Makoso a répliqué que Monsieur Matata a bel et bien comparu représenté par ses conseils et qu’il n’y a aucun préjudice quant à ce. Elle demande au tribunal de se déclarer saisi.

Jusqu’à ce stade on ne connaît pas encore de quoi est reproché l’ancien Premier Ministre. Fixée par une ordonnance abréviative des délais, cette affaire sera plaidée à cette audience même qui se poursuit.