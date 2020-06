RDC-Procès David Blattner : des témoins appelés à comparaître ce lundi à la prison centre de Makala

Le nouveau rendez-vous à la prison centrale de Makala ce lundi 15 juin, sur l’affaire opposant le Ministère Public au Directeur général de la société Safricas Congo, David Blattner.

Lors de l’audience précédente, le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière répressive, avant de renvoyer la cause, avait promis d’inviter à comparaître quelques personnes citées par les parties au procès.

Pendant qu’il comparaissait à l’audience du 1er juin dernier, David Blattner avait cité l’Office des Voiries et Drainage (OVD), dirigé par Benjamin Wenga. Celui-ci, actuellement en détention provisoire à la prison centrale de Makala dans le cadre du programme de 100 jours, pour justifier le non début des travaux dans les sites de Pont-Ngabi et de l’UPN, où devrait être normalement érigés des sauts-de-mouton.

L’on cite une correspondance reçue de l’OVD lui demandant d’attendre que les autres chantiers soient achevés avant de les entamer, question d’éviter d’asphyxier la ville par des embouteillages. C’est à cet effet, que le tribunal, avant de suspendre la séance, a promis, sur demande des parties, de convoquer à l’audience de ce lundi, les responsables de l’OVD, le ministre des Infrastructures, le Bureau technique de contrôle ainsi que les responsables des bureaux d’études impliqués.

Par ailleurs, le DG de Safricas a affirmé avoir affecté tous les fonds mis à sa disposition pour la construction de ces sauts-de-mouton à des dépenses utilitaires. David Blattner a même promis de brandir les preuves de toutes les dépenses qu’il a jusque-là effectuées à cette audience.

Pour rappel, David Blattner est poursuivi pour détournement des deniers publics. Il lui est reproché d’avoir utilisé abusivement plusieurs millions de dollars américains destinés aux travaux d’urgence de 100 jours de Félix Tshisekedi.