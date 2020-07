RDC : procès 100 jours : Vital Kamerhe aura-t-il gain de cause en appel ? Ça traîne !

Le procès Kamerhe en appel n’a toujours pas démarré. Alors que les appels ont été faits depuis les 22 et 24 juin 2020.

Qu’est-ce qui bloque l’appel de Viatal Kamerhé ? Me Jean-Marie Kabengela l’un des avocats ses avocats s’est posé la même question lors d’une station radio de la place.

«Ces appels ont été faits dans le délai. Et nous attendons que l’administration du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe puisse faire monter le dossier à la Cour d’Appel qui doit en connaître. Ça tarde quand même. On ne nous explique pas comment ça peut prendre beaucoup de temps pour que le dossier soit transféré à la Cour compétente», a-t-il lâché.

Les avocats du président national de la formation politique l’UNC, conteste le jugement rendu au niveau du TGI Kinshasa/Gombe et demandent a ce que tout doit être à refaire à la Cour d’Appel. Selon Me Kabengela, le dossier doit être revu in globo. Car, poursuit-il, il y a eu beaucoup de violations de règles de procédure et du fond durant le procès 100 jours. Il rappelle aussi que le premier juge n’avait pas bien dit le droit.

Rappelons tout de même que, le verdict dans l’affaire de détournement de fonds alloués au programme de 100 jours du Président de la République était dit le 20 juin dernier.