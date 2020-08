L’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), se prépare pour la prochaine présidentielle en RDC. Les cadres de cette formation politique, souhaite que Félix Tshisekedi soit à la présidentielle de 2023.

Le député Léon Mubikayi, président du groupe parlementaire UDPS et alliés à l’assemblée nationale, a indiqué que Félix Tshisekedi va être réélu président de la république en 2023. Il l’a dit à la clôture dimanche 02 août à Kinshasa, d’un atelier de trois jours organisé par la commission électorale permanente de l’UDPS sur les perspectives électorales.

« Nous sommes venu assister à cet atelier pour avoir une feuille de route pour les élections de 2023. C’est une étape très importante pour voir ce qu’on a fait dans le passé, essayer de corriger et avoir des stratégies pour l’avenir et surtout pour 2023 parce que nous tenons à ce que notre président soit réélu et nous devons avoir la majorité au niveau de l’Assemblée nationale et des assemblée provinciales », a dit Léon Mubikayi député national.

Les participants de cet atelier de trois jours, ont produit une feuille de route pour les échéances électorales. Plusieurs recommandations ont été formulées à la classe politique alors que la question de la désignation des animateurs de la CENI piétine toujours la société congolaise.