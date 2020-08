RDC- Présidentielle 2023 : Basile Olongo prédit un glissement de date

Ça commence à devenir sérieux ! Le report des élections de 2023 est beaucoup plus envisagé par certains cadres de la formation politique du chef de l’État Félix Tshisekedi.

Augustin Kabuya, secrétaire général de l’UDPS, avait au cours d’une matinée politique de son parti, évoqué un probable report des élections de 2023 à cause de la pandémie de la Covid-19 qui a paralysé l’économie du pays; C’est le tour de Basile Olongo l’ancien Vice-Premier ministre, ministre de l’intérieur et sécurité, d’aborder le sujet dans le même sens que le numéro 2 de l’UDPS.

Au cours d’une interview accordée mardi 04 août dernier à nos confrères d’Actu30, Basile Olongo a affirmé qu’il n’y aura pas d’élections en 2023.

« Organiser les élections en 2023 exige le respect de certains préalables, notamment les arriérés électoraux (municipale, locale, urbaine). Il y a le nettoyage du fichier qui est estimé à 400 millions de dollars américains. Il y a le recensement, il y a la révision constitutionnelle. Tout ça, logiquement, ça peut nous prendre 4 à 5 ans et nous sommes partis pour 2030. Il faut mettre une croix pour les élections en 2023. Que ceux qui sont pressés pour l’organisation des élections en 2023 nous disent par quelle baguette magique cela peut-elle être possible ? », S’est interrogé Basile Olongo l’ancien Vice-Premier ministre, ministre de l’intérieur et sécurité.

Profitant de l’occasion, Basile Olongo a salué la démarche de 13 personnalités politiques et de la société civile signataires de l’Appel du 11 juillet, visant à obtenir un consensus sur les réformes électorales pour des élections apaisées en 2023. « C’est une bonne idée mais, il ne faudrait pas que cela soit une occasion de penser au partage des postes » , a soutenu Basile Olongo.