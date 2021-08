L’Association africaine de la défense des droits de l’homme (Asadho), dénonce cette situation tout en apportant son soutien au jeune artiste musicien, qui a construit une très belle cité pour les sinistres

« L’Asadho dénonce les menaces de mort et intimidations dont est victime Innocent Balume à cause des maisons, dignes qu’il a fait construire pour les victimes du volcan », a déclaré Jean-Claude Katende, président de l’Asadho.

# RDC: L'Asadho dénonce les menaces de mort et intimidations dont est victime Innocent Balume à cause des maisons dignes qu'il a fait construire pour les victimes du volcan. Ce musicien mérite le soutien de tous les congolais. Tu as le soutien de l'Asadho Innocent Balume.

