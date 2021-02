Pour cette première journée des entretiens officiels, envie de la formation du gouvernement d’Union –Sacrée, le sénateur Modeste Bahati a conduit la délégation du regroupement politique AFDC-A qui comprenait les chefs des partis politiques, les députés nationaux, les sénateurs.

Le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge a débuté ce lundi 22 février avec les consultations en vue de la formation du gouvernement de l’Union- Sacrée pour la nation.

A en croire Modeste Bahati Lukwebo, le premier ministre a établi le processus qui doit conduire à la formation du nouveau gouvernement de l’union sacrée de la nation. Les regroupements devront présenter 3 candidats à chaque poste ministériel selon divers critères pour permettre au chef du gouvernement de faire le choix.

« Au cours de cet entretien, son excellence monsieur le premier ministre nous a donné le critérium et les axes principaux qui devront constituer le programme du gouvernement de l’union sacrée de la nation mais également la méthodologie à suivre quant à la présentation des candidatures aux postes des membres du gouvernement. Il faudra présenter trois candidats de manière à laisser la possibilité au premier ministre de répondre à tous les critères surtout de représentativité, du genre et de la jeunesse. Il a été très clair, il faudrait tenir compte de critère de moralité, d’intégrité, de compétence, d’expérience mais aussi avoir un casier judiciaire vierge mais également les prétendants membres du gouvernement devront s’engager à signer un code d’éthique de manière à ce que lorsqu’on est mis en cause, poursuivi par la justice automatiquement qu’on puisse se déporter et ne pas attendre la saisine au niveau du parlement », a expliqué Modeste Bahati.

Toutes les catégories sociales seront prises en compte, a ajouté le sénateur Bahati Lukwebo.