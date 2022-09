RDC : plus de 300 cas de rougeole enregistrés à Mola

Le territoire de Moba, dans la province du Tanganyika, fait face à la recrudescence des cas de rougeole avec un total de 301 cas répertoriés depuis le début de l’année.

Le territoire de Moba enregistre 301 cas de rougeole depuis le début de l’année. Ces cas ont été repertoriés dans 08 des 25 aires de santé. Seulement la semaine dernière, 77 cas ont été confirmés par le médecin chef de zone de santé.

« Dans ma zone de santé, depuis la première semaine pour cette année, nous avons totalisé 301 cas de rougeole dont 5 décès. A la communauté de Moba de comprendre que le taux de la rougeole ne fait que s’accroître jusqu’aujourd’hui. Cette dernière semaine, nous avons totalisé au moins 77 cas de rougeole. Ce qui ramène, avec les autres cas enregistrés à 301 cas de rougeole », a dit Barouine Momat, médecin chef de zone de santé de Moba.

Une campagne de vaccination est envisagée et ne sera pas de porte à porte, précise le médecin chef de zone de santé de Moba. Elle va se dérouler dans les différents centres de santé du territoire.

« Nous avons déjà commencé avec les centres de tous les cas de rougeole. Il y a des centres, pour tous les cas de référence, des cas compliqués de rougeole, c’est installé à l’hôpital général de référence de Moba. Il y a également des cas simples de rougeole qui sont traités à Kasama, Katombe, Regeza et Moba port. La campagne ne sera pas de porte à porte, il y aura des sites et la prise en charge pour les enfants qui proviendront de loin sera assurée pour les malades et les gardes malades, transport qui sera assuré par Médecins Sans Frontières (MSF) », a-t-il expliqué.

Cette situation serait selon des sources sanitaires est principalement liée au manque des campagnes de vaccination de masse contre la rougeole.