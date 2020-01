RDC : plus de 25 morts dans un accrochage entre rebelles Rwandais FDLR et NDC-R à Rutshuru au Nord-Kivu

Des affrontements ont été signalés entre des rebelles Hutus Rwandais des Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda (FDLR) et ceux de Nduma Defense Of Congo Rénové (NDC-R), ce lundi 06 décembre à Bukumbo.

Selon le porte-parole de NDC-R Désiré Ngabo, qui a livré l’information à la presse, le bilan provisoire est de plus de 25 personnes tuées parmi lesquelles, 4 femmes civiles, épouses des soldats de NDC-R et une vingtaine des rebelles FDLR tués.

« Nous avons été attaqués par les FDLR et alliés du CMC/Nyatura de Domy dans nos positions de Katsiru, en groupement de Bukombo, chefferie de Bwito en territoire de Rutshuru. Le bilan actuel fait étant de 4 femmes de nos militaires tuées et d’autres personnes blessées. Difficile de donner un bilan côté rebelle pour l’instant mais on en compte déjà plus de 25 morts que nos soldats ont tué sur place.

Nous les avons poursuivis et maintenant le combat est à Ngoromba, un village qui est à 6 Kilomètres de Nyanzale », a informé Désiré Ngabo le porte-parole de NDC-R.

Selon une source locale, l’’accrochage aurait commencé à 4 heures du matin de ce lundi 6 janvier, dans cette position où les Forces Armées de la RDC, ne sont pas très présentes si on en croit la source.