RDC : plus de 2000 réfugiés congolais refoulés en Ouganda

Ils sont au moins 2100 ménages revenus jeudi 01er septembre d’Ouganda où ils ont été refoulés et se sont réfugiés à Rutshuru.

Ils avaient deux choix, soit rejoindre les camps des réfugiés en Ouganda, soit retourner en RDC où ils avaient fui l’occupation du M23. Nombreux ont décidé de rentrer en RDC, à travers le poste frontalier de Kitagoma évitant ainsi le poste de Bunagana contrôlé par le M23.

« Ça nous inquiète au plus haut niveau. Depuis le jeudi, les gens commençaient à être tabassés et fouettés [en Ouganda, Ndlr]. Depuis vendredi, il y en a qui retournent déjà au pays. Jusqu’à dimanche, on a avoisiné plus ou moins 2 100 ménages, sans compter ceux qui sont allés vers Goma. C’est donc une situation catastrophique », indique à Jean Claude Mbabanze, président de la société civile de Rutshuru.

Notons que ces congolais refoulés de l’Ouganda s’ajoutent aux milliers d’autres déplacés qui se retrouvent à Rutshuru-centre suite à l’occupation de leur environnement par les rebelles du M23. Ils sont installés dans des écoles, des stades et des familles d’accueil.

« Les congolais qui sont allés se réfugier en Ouganda ne veulent pas rentrer là où il y a des hors la loi. Ils attendent que leur armée récupère ce territoire afin qu’ils puissent rentrer. Il y a des bâtiments, bien-sûr, mais des directeurs, des enseignants sont déplacés ici. Ils étaient réfugiés en Ouganda mais ils viennent de rentrer chez nous ici. Nos compatriotes qui ont été chassés de l’Ouganda sont logés dans des abris construits à Nyongera. Les ONG sont aussi en train de construire des abris. Ils ne vont pas rester là éternellement. C’est pour un temps » a pour sa part dit l’administrateur militaire du territoire de Rutshuru, le Colonel Bakole Nyengele Luc Albert.

La société civile continue de mettre la pression pour que les « FARDC quittent le laxisme et lancent des opérations contre le M23 ».

La rébellion du M23 occupe depuis près de trois mois la cité de Bunagana, frontalière avec l’Ouganda.